На Ростовской АЭС модернизировали резервную дизельную электростанцию

Это позволит предотвратить поломки оборудования и простой блока при неплановом ремонте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Резервную дизельную электростанцию модернизировали на Ростовской АЭС (филиал концерна "Росэнергоатом", электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") во время планового ремонта четвертого энергоблока. Это позволит предотвратить поломки оборудования и простой блока при неплановом ремонте, а также повысит уровень безопасности АЭС, сообщили в пресс-службе Ростовской атомной станции.

"На Ростовской АЭС в рамках планового ремонта энергоблока №4 модернизировали резервную дизельную электростанцию. Решение позволяет предотвратить поломки оборудования и простой блока при неплановом ремонте, а также повышает уровень обеспечения безопасности АЭС. На резервную дизельную электростанцию установлены датчики контроля температуры подшипников и охлаждающей воды цилиндров. При работающем дизель-генераторе информация с датчиков в режиме реального времени теперь поступает на пункт контроля, что позволяет более детально отслеживать техническое состояние РДЭС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что резервная дизельная электростанция необходима для бесперебойной работы систем безопасности энергоблока при выходе из строя основных источников питания. В режиме нормальной эксплуатации АЭС станция находится в состоянии постоянного дежурства.

"Модернизация позволяет спрогнозировать неисправности на ранней стадии развития дефектов и своевременно их устранить. Ранее мы уже установили такие датчики на РДЭС энергоблоков №1, №2 и №3", - привели в сообщении слова главного инженера Ростовской АЭС Андрея Горбунова.

Все установленные датчики отечественного производства, в планах на ближайшую трехлетку - оснащение всех резервных станций детекторами металлических частиц в масляной системе.

Ростовская атомная электростанция - филиал концерна "Росэнергоатом" (ГК "Росатом"), в 2001-2010 годах носила название "Волгодонская АЭС". Расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км к северо-востоку от Волгодонска. Ростов-на-Дону и Волгоград расположены в 205 км и 175 км от станции.