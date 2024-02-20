Дума одобрила в I чтении отмену пошлины за безвозмездно переданную в зону СВО технику

Речь идет об автомобилях, маломерных судах и других транспортных средствах, которые передаются Народному фронту для гуманитарных миссий и нужд бойцов по договорам пожертвования

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене госпошлины за регистрацию безвозмездно переданной техники в зону СВО. Документ, инициированный депутатами и сенаторами - членами рабочей группы по СВО, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Речь идет об автомобилях, маломерных судах и других транспортных средствах, которые передаются Народному фронту для гуманитарных миссий и нужд бойцов по договорам пожертвования.

Как отметил ранее глава рабочей группы Андрей Турчак, коллеги из Народного фронта тратят "серьезные деньги для того, чтобы поставить всю эту технику на учет". Когда поправки в Налоговый кодекс вступят в силу, процесс регистрации для такого транспорта станет бесплатным, пояснил он. Это касается регистрации, выдачи госномеров, ПТС, свидетельства о праве собственности и ряда других документов.

Как пояснил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"), отмена госпошлины за регистрацию транспортных средств, переданных в гуманитарных целях или для нужд спецоперации, помогает сократить нагрузку и освободить дополнительные денежные средства, которые направляются на оказание помощи бойцам. "Вместо того, чтобы тратить деньги на госпошлину, организации направят эти средства на более важные дела, такие как приобретение необходимого оборудования или оказание помощи самим бойцам и их семьям. Кроме того, отмена такой платы способствует упрощению и ускорению процесса регистрации транспортных средств", - указал депутат.

Летом 2023 года правительство РФ обязало госкомпании перед списанием своего имущества направлять информацию в Народный фронт - техника, которая будет признана пригодной для работы, отправится для использования на территории Донбасса и Новороссии.