Эксперты спрогнозировали дефицит порядка 830 тыс. квартир в ФРГ к 2027 году

Глава Центрального комитета по недвижимости Андреас Маттерн призвал снизить государственные налоги на жилье как можно скорее

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Эксперты в области недвижимости полагают, что без снижения налогов и целевого финансирования к 2027 году в Германии будет наблюдаться нехватка около 830 тыс. квартир. Об этом предупредила ассоциация индустрии недвижимости (ZIA), представляя весенний отчет.

"Строительство сегодня фактически невозможно", - заявил глава Центрального комитета по недвижимости Андреас Маттерн. "Любой, кто строит сегодня, становится банкротом", - констатировал он. К следующему году, по словам Маттерна, в ФРГ будет не хватать примерно 720 тыс. квартир, а к 2027 году - порядка 830 тыс. К 2025 году эксперты предполагают, что количество новостроек снизится примерно до 150 тыс.

В этом контексте эксперты призвали снизить государственные налоги на жилье как можно скорее. "Именно государство зарабатывает здесь большие деньги", - сказал Маттерн. В отчете отмечается, что непростая ситуация в настоящее время лишь частично отражена в официальных данных по жилищному строительству. Это означает, что кризис глубже, чем показывают данные о завершении строительства и разрешениях на строительство, резюмировали специалисты.