Минфин 21 февраля проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Инвесторам предложат ОФЗ-ПД выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года и выпуска 26244 с погашением 15 марта 2034 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ проведет 21 февраля аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков, говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года и выпуска 26244 с погашением 15 марта 2034 года.

Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.

Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.