Пушилин заявил, что инвесторы готовы вложить в угольные шахты ДНР порядка 17 млрд рублей

Глава республики отметил, что уже согласованы пять заявок инвесторов на передачу им в аренду угольных шахт региона, еще четыре сейчас рассматриваются

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Заинтересованные в аренде угольных шахт ДНР инвесторы готовы направить на развитие этих предприятий около 17 млрд рублей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению "Энергетика".

"Для создания предпосылок выполнения программы развития угольной промышленности ДНР сегодня ведется работа по привлечению частных компаний, которые готовы инвестировать в угольные шахты, - сказал Пушилин. - Для реализации данных целей инвесторы готовы вложить инвестиции общим объемом порядка 17 млрд рублей".

Он добавил, что уже согласованы пять заявок инвесторов на передачу им в аренду угольных шахт региона, еще четыре заявки сейчас рассматриваются. Инвесторы предложили планы по созданию новых рабочих мест и увеличению зарплат горняков, стабилизации финансового состояния арендуемых предприятий и их модернизации, увеличению угледобычи.

Минуглеэнерго ДНР и подведомственные ему предприятия разработали проект программы восстановления углепрома ДНР, которая рассчитана на пять лет. По ней общий объем инвестиций ожидается на уровне порядка 60-65 млрд рублей.