ЦБ: доля нерезидентов в суверенных евробондах РФ в IV квартале снизилась до 44,8%

На 1 октября 2023 года эта доля составляла 45,7%

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Доля нерезидентов в суверенных еврооблигациях РФ в IV квартале 2023 года снизилась до 44,8%, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

На 1 октября 2023 года эта доля составляла 45,7%.

При этом общий объем еврооблигаций РФ, которые принадлежат нерезидентам, по номинальной стоимости за IV квартал снизился на $0,172 млрд - до $14,808 млрд.

По итогам IV квартала 2022 года доля инвестиций нерезидентов в суверенных евробондах РФ составляла 45%, а общий объем еврооблигаций, принадлежавших нерезидентам, достигал $16,307 млрд.