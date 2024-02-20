Сбер планирует увеличить число обладателей карты мигранта на 30% в 2024 году

Управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин отметил, что при этом карта мигранта в таком формате существует только в городе, в стране пока ни один субъект не приблизился

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Сбербанк планирует в 2024 году увеличить число обладателей электронной карты мигранта с 200 до 260 тыс. Санкт-Петербург остается единственным субъектом, где реализуется этот финансовый инструмент, рассказал на пресс-конференции в ТАСС управляющий отделением Сбербанка по городу Алексей Ушенин.

"В прошлом году мы выдали 200-тысячную карту мигранта, в этом году мы планируем эту цифру довести до 260 тыс. <…> Проект можно признать успешным, при этом карта мигранта в таком формате существует только в Санкт-Петербурге, в стране пока ни один субъект не приблизился", - сообщил Ушенин.

Он напомнил, что карта мигранта выступает удобным платежным инструментом для приезжих граждан других государств, одновременно прозрачным для налоговых органов. Каждая карта снабжена уникальным QR-кодом, содержащим ID трудового мигранта.

Ушенин отметил, что Сбербанк в Петербурге открыт к сотрудничеству с другими регионами в части передачи опыта по реализации первого в стране проекта такого рода. За прошлый год с 200 тыс. оформленных электронных карт мигранта удалось собрать порядка 8 млрд рублей налоговых отчислений. Всего по картам было проведено порядка 3 млн платежей, что говорит об успешном внедрении карт в оборот.

Соглашение о запуске проекта электронной карты мигранта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. Карты начали оформлять в том же году. Тогда отмечалось, что внедрение таких карт защитит иностранных граждан от недобросовестных работодателей и повысит финансовую дисциплину при внесении платежей в бюджет города.