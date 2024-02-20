Бананы, как и остальная подкарантинная продукция, будут подлежать лабораторной экспертизе при ввозе на территорию России, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Эквадор возобновил сертификацию поставляемых в РФ бананов с пяти предприятий по согласованию с Россельхознадзором. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

"Сертификация бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора, возобновлена по согласованию с Россельхознадзором. Бананы, как и остальная подкарантинная продукция, будут подлежать лабораторной экспертизе при ввозе на территорию России", - отметили в ведомстве.

О ситуации с поставками бананов

Ранее Россельхознадзор выразил обеспокоенность ситуацией с поставками в Россию бананов из Эквадора в связи с систематическим выявлением в них опасного карантинного для России и стран - членов ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки. Служба попросила компетентное ведомство страны приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений.

Позже Россельхознадзор сообщал, что российская сторона считает возможным возобновление сертификации эквадорской стороной пяти предприятий-экспортеров под гарантии эквадорского компетентного ведомства. При этом бананы будут допущены к ввозу в РФ только по результатам лабораторной экспертизы.

В пятницу ведомство по итогам технических консультаций по вопросам обеспечения фитосанитарной безопасности поставляемой из Эквадора подкарантинной продукции сообщило, что профильное ведомство Эквадора приняло меры в отношении нарушивших требования при поставках в РФ пяти предприятий - экспортеров бананов, увеличив число фитосанитарных проверок, а также построив карантинную зону для погрузки бананов с плантаций.