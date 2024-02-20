Даты Красноярского экономического форума назначат после выборов президента РФ

В 2023 году мероприятие проходило 1-3 марта в гибридном формате

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Даты проведения Красноярского экономического форума (КЭФ) назначат после выборов президента РФ. Об этом в кулуарах международной выставки-форума "Россия" сообщил ТАСС губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.

"После выборов дату [проведения КЭФ] окончательно назначим", - сказал он.

Красноярский экономический форум "Время Сибири" в 2023 году проходил 1-3 марта в гибридном формате. Основной площадкой являлся Сибирский федеральный университет, выездные студии работали в Москве, Пекине и Астане.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.