Россия в этом сельхозгоду может экспортировать 66,7 млн тонн зерна

В топ-5 импортеров российской пшеницы вошли Турция, Египет, Бангладеш, Пакистан и Алжир

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Экспорт российского зерна в тэтом сельскохозяйственном году (1 июля 2023 года - 30 июня 2024 года) может составить 66,7 млн тонн. Об этом говорится в презентации руководителя направления анализа аграрных рынков "Русагротранса" Игоря Павенского, представленной в ходе Международного зернового форума Grain Forum 2024. Dubai.

В материалах указывается, что в том числе экспорт пшеницы может оставить 52,4 млн тонн.

Отмечается, что экспорт зерна из России с начала текущего сельхозгода по февраль 2024 года ожидается на уровне 46,6 млн тонн, что на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона. В том числе экспорт пшеницы составит 35,6 млн тонн.

В топ-5 импортеров российской пшеницы с начала текущего сельхозгода вошли Турция (4,4 млн тонн), Египет (3,7 млн тонн), Бангладеш (2,5 млн тонн), Пакистан (1,8 млн тонн), Алжир (1,6 млн тонн).

В конце ноября 2023 года глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев сообщал, что Россия по итогам сезона может экспортировать более 65 млн тонн зерна.