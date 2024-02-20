Мишустин заявил, что более 6 тыс. чиновников за год обучились взаимодействию с гражданами

Еще 10 тыс. человек сделают это до конца декабря, рассказал премьер-министр

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Анализ успехов и недостатков при взаимодействии граждан и государства очень важен, такой работе по проекту "Государство для людей" за 2023 год обучились более 6 тыс. госслужащих, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной социально-экономическому развитию.

"Анализ вообще жизненной ситуации - а каково человеку иметь дело с государством, с региональными властями, муниципальными, федеральными - это очень важный элемент такой работы", - убежден Мишустин.

Для этого, рассказал премьер, в правительстве "предусмотрели обучение чиновников федерального, регионального уровней". "В прошлом году это обучение прошло более 6 тыс. человек, включая руководящие кадры, - уточнил он. - Еще 10 тыс. сделают это до конца декабря".

Мишустин рассказал, что "в крупных российских городах запущены девять специальных лабораторий, где с помощью самих пользователей тестируются существующие сервисы".

"Все это значимый этап в формировании новой современной культуры взаимодействия с государственными структурами, и в ее основе лежит обратная связь от людей, о которой нам говорит президент", - заключил премьер-министр.