Мишустин заявил о важности привлечения реальных производств к подготовке кадров

Премьер-министр России отметил, что решение вопроса подготовки кадров даст возможность достичь одну из основных задач - достичь технологического суверенитета по всем направлениям

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о важности участия предприятий в подготовке специалистов востребованных специальностей.

"Один из приоритетов - обеспечить отечественную экономику востребованными и, что очень важно, квалифицированными сотрудниками, в том числе со средним образованием", - сказал глава кабмина на стратегической сессии.

Он напомнил, что сейчас активно реализуется инициатива "Профессионалитет", создано 220 производственных кластеров, которые объединяют колледжи и предприятия по 24 отраслям. Также задействованы свыше 1 тыс. ключевых компаний, порядка 1,5 млн студентов при обучении смогли использовать самое современное оборудование.

"Конечно, нужно, чтобы и другие организации реального сектора были вовлечены в этот проект, участвовали в формировании образовательных программ, предоставляли места, и активно это делали, для производственных практик, помогали с обновлением материально-технической базы колледжей. Во многом именно за мастерами своего дела будущее наших предприятий. Для ребят это, конечно, и профессия интересная, и хороший доход", - подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что лично неоднократно общался со студентами колледжей. "Потрясающее образование, они с удовольствием говорят о будущем. Все это как раз благодаря синергии предприятий, которые их ждут после выпуска, и, конечно, [благодаря усилиям] наших преподавателей", - добавил премьер.

В целом, по его словам, решение вопроса подготовки кадров даст возможность достичь одну из основных задач - достичь технологического суверенитета по всем направлениям.