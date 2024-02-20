Чистая прибыль Росбанка по МСФО в 2023 году выросла почти в шесть раз

Показатель увеличился до 28,8 млрд рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль Росбанка по итогам 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 28,8 млрд рублей против 4,9 млрд рублей в 2022 году, сообщается в материалах кредитной организации.

"Чистая прибыль после налогообложения по итогам 2023 года составила 28,8 млрд рублей. Столь значимый рост прибыли обусловлен как позитивной динамикой операционных доходов благодаря значимому увеличению клиентской базы во всех сегментах, так и снижением отчислений в резервы", - говорится в сообщении.

Согласно отчету, чистый процентный доход банка в 2023 году составил 62 млрд рублей - рост на 16% по сравнению с 2022 годом благодаря активному росту кредитного портфеля. Чистые комиссионные доходы в 2023 году показали стабильный уровень относительно 2022 года и составили 13,4 млрд рублей.

Кредитный портфель Росбанка по итогам 2023 года вырос на 56% с начала года - до 1,5 трлн рублей. В частности, кредитный портфель физических лиц вырос на 32%, до 785 млрд рублей, а корпоративных клиентов - на 96%, до 700 млрд рублей. Средства клиентов выросли на 34% - средства юридических лиц увеличились на 20% с начала 2023 года - до 965 млрд рублей, средства физических лиц показали прирост на 64% и составили 620 млрд рублей.

Чистая прибыль Росбанка по МСФО по итогам 2022 года составила 4,9 млрд рублей, в 2021 году - 19,6 млрд рублей.