Первые шахты ДНР переоформили лицензии на право пользования недрами в упрощенном порядке

Глава региона Денис Пушилин выступил за проработку для частных инвесторов, готовых заняться восстановлением шахт региона

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Шахты государственного унитарного предприятия (ГУП) "Торезантрацит" первыми в ДНР переоформили лицензии на право пользования недрами по российскому законодательству. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению "Энергетика".

"В настоящее время угледобывающие предприятия ДНР в упрощенном порядке проходят процедуру переоформления лицензий на право пользования недрами в соответствии с законодательством РФ на основании ранее выданных лицензий в правовом поле ДНР, - сказал Пушилин. - 31 января 2024 года были выданы первые пять лицензий на шахты ГУП ДНР "Терезантрацит".

Глава региона выступил за проработку для частных инвесторов, готовых заняться восстановлением шахт региона, процедуры бесшовного перехода при ведении деятельности. Речь идет о создании таких условий, при которых инвестор сможет начать добычу угля одновременно с получение в аренду шахты.

"Необходимо содействие коллег в обеспечении возможности передачи прав пользования недрами от действующих ГУП инвесторам в [насколько это] возможно кратком периоде, а также без проведения конкурсных процедур. Со своей стороны, готовы рассмотреть любые предложенные варианты для достижения поставленных задач", - обратился руководитель республики к членам совета.

Ранее Пушилин сообщил, что Минуглеэнерго ДНР и подведомственные ему предприятия разработали проект программы восстановления углепрома ДНР, которая рассчитана на 5 лет. Она предполагает общий объем инвестиций на уровне порядка 60-65 млрд рублей.