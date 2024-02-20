Спикер парламента Ливии отдал распоряжение госучреждениям отказывать ПНЕ в выдаче средств

Акила Салех заявил, что подобные действия в том случае, если их совершение будет доказано, повлекут за собой наказание должностных лиц или представителей учреждений и компаний

КАИР, 20 февраля. /ТАСС/. Глава Палаты представителей (парламента) Ливии Акила Салех отдал распоряжение всем государственным учреждениям и компаниям отказывать в предоставлении средств действующему в Триполи Правительству национального единства (ПНЕ). Как отмечается в заявлении Салеха, в случае невыполнения виновным будут предъявлены обвинения в халатности и растрате государственных средств.

"Подобные действия в том случае, если их совершение будет доказано, повлекут за собой наказание должностных лиц или представителей учреждений и компаний по обвинению в халатности при хранении государственных средств и их растрате, что является нарушением [законодательных] положений, касающихся экономических преступлений", - приводит портал Akhbar Libya заявление спикера парламента.

По его информации, Салех провел по этому вопросу встречу с председателем Центробанка Ливии, руководителями Национального антикоррупционного органа, советом директоров Ливийской Национальной нефтяной корпорации и другими чиновниками.

На прошлой неделе премьер-министр ПНЕ Абдель Хамид Дбейба обвинил Палату представителей страны в том, что она является причиной задержки выплат заработных плат.

В начале июня в Бузнике комитет "6+6" согласовал основу для выборов в Национальное собрание Ливии, которое должно состоять из двух палат (Палаты представителей и Сената), а также для избрания главы государства. Было решено, что выборы должны состояться в течение 240 дней с момента издания законодательной основы. Кроме того, согласно принятому в Бузнике документу, в стране должно быть создано единое переходное правительство по организации и проведению всеобщих выборов. Однако действующее в настоящее время в Триполи ПНЕ во главе с Абдель Хамидом Дбейбой не приняло эту идею и заявило, что будет исполнять свои обязанности до подведения итогов предстоящего плебисцита.

Сейчас в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, утвержденный парламентом, и ПНЕ во главе с Дбейбой в столице. 22 июня 2023 года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы и проблем с обеспечением безопасности при проведении всеобщих выборов.