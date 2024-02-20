Глава Uniper выступил за использование в энергетике так называемого голубого водорода

Майкл Льюиc подтвердил намерение компании построить водородные газовые электростанции

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Глава энергетической компании Uniper Майкл Льюиc высказался за использование в энергетике так называемого голубого водорода.

"Зеленый водород не будет доступен в достаточных количествах в обозримом будущем", - заявил Льюис на выставке E-World в Эссене. Затраты, по его словам, имеют решающее значение. Соответственно, следует также полагаться на такие технологии, как голубой водород и улавливание и хранение углерода. "Это может не только помочь снизить затраты на переходный период, но и обеспечить конкурентоспособное энергоснабжение", - подчеркнул он. Производство голубого водорода в настоящее время значительно дешевле, чем производство зеленого водорода.

Льюис подтвердил намерение компании построить водородные газовые электростанции. "Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении технологии, чтобы ограничить увеличение выбросов парниковых газов в атмосферу", - сказал он. "Опираясь на экономически эффективные решения, мы можем поддерживать прибыльность нашей отрасли и в то же время вносить свой вклад в защиту климата", - резюмировал глава Uniper.

В этом году на выставке E-World, которая продлится до четверга, представлены около 900 энергетических компаний из 31 страны. Девиз выставки - "Решения для устойчивого будущего".

Классификация водорода зависит от источника энергии, который был использован для его создания, при этом главным критерием является экологичность, обозначаемая для простоты цветом. "Зеленый" водород является наиболее чистой формой водорода, так как получают его с помощью электролиза, а электричество поступает от возобновляемых источников энергии. "Серый" водород представляет наиболее распространенную форму водорода, он производится из ископаемого топлива и широко используется в промышленности. "Голубым" водородом называют водород, производимый исключительно из природного газа, который имеет более низкие выбросы углерода, чем большинство ископаемых видов топлива. Также выделяют "желтый" (оранжевый) водород, "бирюзовый" и "коричневый" (бурый).