На Ставрополье разработают инвестиционные паспорта для округов

В регионе также будут работать инвестиционные уполномоченные

ПЯТИГОРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Единые инвестиционные паспорта разработают для округов Ставрополья. Помимо этого, в регионе будут работать инвестиционные уполномоченные, сообщили журналистам в пресс-службе министерства экономического развития края.

"Единые инвестиционные паспорта разработают для всех городов и округов края в 2024 году, сообщил министр экономического развития региона Денис Полюбин. Также в этом году на Ставрополье начнут работать инвестиционные уполномоченные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подведомственная министерству Корпорация развития Ставрополья приступила к работе над региональным проектом "Инвестпортфель", в рамках которого будут разработаны инвестиционные паспорта для всех городов и округов края.

"Инвесторы смогут детально изучать потенциал территории, налоговые льготы, меры поддержки. Также в каждом округе определим ответственного за инвестиционную деятельность, который будет взаимодействовать с реальными и потенциальными инвесторами, обрабатывать их запросы и сопровождать проекты. Разработаем Положение об инвеступолномоченных. Все это позволит укрепить инвестиционный климат Ставрополья и привлечь средства в развитие нашей экономики", - рассказал министр экономического развития края Денис Полюбин, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что инвестиционный паспорт - это информация о социально-экономических показателях муниципальных округов. Это общая информация (географическое положение, логистика, преимущества), объемы инвестиций, фонд оплаты труда, товарооборот, население, занятость, социальная и транспортная инфраструктура, туризм, инвестиционные площадки, господдержка.

По данным пресс-службы, ведется работа по обновлению инвестиционного портала региона. Планируется создание личного кабинета инвестора, где в режиме реального времени инициаторы проектов смогут узнавать актуальную информацию об отдельных площадках.