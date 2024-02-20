Литва хочет выйти из договоров с РФ и Белоруссией об экономическом сотрудничестве

Договоренности о торгово-экономическом сотрудничестве действуют на протяжении 20 лет

ВИЛЬНЮС, 20 февраля. /ТАСС/. МИД Литвы предлагает расторгнуть договоры с РФ и Белоруссией о торгово-экономическом сотрудничестве. Об этой инициативе внешнеполитическое ведомство балтийской республики сообщило на своем сайте.

"С учетом продолжающейся военной агрессии России и Белоруссии против Украины сотрудничество с этими странами практически приостановлено, договор следует денонсировать", - говорится в сообщении.

Договоренности о торгово-экономическом сотрудничестве Литвы с восточными соседями действуют на протяжении 20 лет: с 1993 года - с Россией, с 1994 года - с Белоруссией. "Односторонний выход из них негативных последствий не предусматривает", - утверждал литовский МИД.