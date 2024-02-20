"Укроборонпром" будет сотрудничать с европейским ракетостроительным концерном MBDA

Речь идет о MBDA Deutschland

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Концерн "Украинская оборонная промышленность" ("Укроборонпром") подписал меморандум о сотрудничестве с европейским производителем ракетных вооружений - концерном MBDA (MBDA Deutschland). Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

"Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" подписало меморандум с ведущей компанией по разработке и производству ракетных систем - MBDA Deutschland" - говорится в сообщении "Укроборонпрома" в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В компании заявляют, что документ предусматривает совместное изучение программ или возможностей сотрудничества в сфере противовоздушной обороны, в частности, для противодействия БПЛА. Потенциальными сферами партнерства названы исследование, разработка, производство и инвестиции.

Киев пытается запустить собственное производство вооружений, чтобы сократить зависимость от стран Запада. Ранее "Укроборонпром" подписал соглашение с германским концерном Rheinmetall, которое предусматривает ремонт поврежденных танков Leopard и другой бронетехники наряду с производством новых бронемашин. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в текущем году правительство запустит план действий, который предполагает создание специального режима со льготами и госгарантиями для предприятий оборонного сектора. Вместе с тем, как отмечало издание Financial Times, некоторые страны Запада опасаются заключать с Киевом такие соглашения из-за рисков в сфере безопасности при размещении производств на Украине.