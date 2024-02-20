Грузия надеется получить доступ к единому рынку ЕС

Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе также подчеркнул, что республика продолжает проводить успешные реформы, которые способствуют развитию устойчивости и прочности страны, что в свою очередь является важным на пути интеграции в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Грузии на пути интеграции в ЕС планируют начать переговоры о вступлении в организацию, а также получить доступ к единому рынку Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции после заседания совета ассоциации Грузия - ЕС.

"Нашей ближайшей целью является открытие переговоров о вступлении [в ЕС] и получение полного доступа к единому рынку для того, чтобы освоить это торговое пространство полностью", - сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительства также подчеркнул, что республика продолжает проводить успешные реформы, которые способствуют развитию устойчивости и прочности страны, что в свою очередь является важным на пути интеграции в ЕС.

Грузинский премьер отправился в Брюссель с первым официальным визитом в ранге премьер-министра 19 февраля. Председатель правительства принял участие в 8-м заседании совета ассоциации Грузия - Евросоюз. У него также запланированы переговоры на высоком уровне в штаб-квартире НАТО и участие в заседании комиссии Грузия - НАТО.

Еврокомиссия 8 ноября 2023 года рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. В отчете Еврокомиссии говорится, что она рекомендует предоставить Грузии статус кандидата при условии, что будут выполнены девять шагов, включающих реформы в различных сферах. Глава Евросовета Шарль Мишель 14 декабря сообщил, что страны сообщества приняли решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата.