Циан заявил, что число договоров долевого участия выросло почти в 1,5 раза в 2023 году

В пресс-службе платформы отметили, что это стало историческим рекордом

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Число договоров долевого участия (ДДУ), заключенных в РФ в 2023 году, выросло на 43,5% по сравнению с 2022 годом, до 1 млн. Это стало историческим рекордом, сообщила пресс-служба платформы Циан.

"В 2023 году в России было заключено 1009 тыс. договоров долевого участия - это рекордный показатель за все время ведения статистики. До этого еще никогда число сделок по итогам года не составляло 1 млн. Предыдущий рекорд - 899 тыс. ДДУ в 2021 году превышен на 12%", - говорится в сообщении.

Так, по данным Циан, в 2022 году в РФ было зарегистрировано 703 тыс. ДДУ.

Наибольшая динамика в сегменте ДДУ в 2023 году проявилась во второй половине года из-за ожиданий ужесточения условий кредитования и перетекания спроса со вторичного рынка, где вслед за ключевой ставкой подорожали рыночные программы ипотечных займов, напомнили аналитики. Это привело к тому, что в большинстве регионов РФ предыдущие рекордные показатели по оформлению договоров долевого участия 2021 года были улучшены. Причем, в отдельных субъектах планка 2021 года была превышена в несколько раз: в Республике Алтай - в 8 раз, в Амурской области - в 6 раз, а в Магаданской и Астраханской областях, Кабардино-Балкарии, Бурятии и Хакасии - в 3 раза.

При этом концентрация спроса на ДДУ снизилась: если в 2022 году на 10 регионов, лидирующих по количеству сделок на первичном рынке, приходилось 64% договоров, то в 2023 году - 60%. Возглавляют этот топ-10 субъектов Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область.

"В Ненецком АО и Еврейской АО в 2023 году не было заключено ни одной сделки на первичном рынке. Менее 100 ДДУ было заключено в Чукотском АО, Мурманской и Магаданской областях", - отметили аналитики "Циан".