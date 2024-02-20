Французам рекомендовали вдвое снизить потребление мяса для достижения климатических целей

Французское общество питания отметило, что количество потребляемого мяса на душу населения в стране сейчас вдвое превышает среднемировой уровень

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Французские специалисты по питанию рекомендовали согражданам сократить вдвое, до 450 г в неделю среднее потребление мяса, чтобы позволить стране достичь поставленных целей в области защиты от изменения климата. Соответствующий доклад опубликовало во вторник Французское общество питания (Societe francaise de nutrition).

"Исследование дает революционные научные результаты о диетах, которые могут значительно сократить выбросы парниковых газов при сокращении потребления мяса на 50% по сравнению с нынешним средним показателем по Франции, и в то же время, удовлетворяя все рекомендуемые требования к питанию", - говорится в аннотации к 180-страничному докладу.

В исследовании отмечается, что во Франции "после двух десятилетий снижения в период с 1990 по 2012 год потребление мяса на душу населения за последние десять лет немного выросло" и что "количество потребляемого мяса на душу населения во Франции сейчас вдвое превышает среднемировой уровень", в частности, за счет резкого увеличения потребления курицы.

По данным организации, на продовольственную сферу приходится 22% от общих вредных выбросов во Франции, при этом внутри данной сферы 60% относится к сельскому хозяйству. И за счет снижения потребления продуктов животного происхождения и замещения их растительными предполагается сделать сельское хозяйство более экологичным, снизив вредные выбросы на 46% к 2050 году.