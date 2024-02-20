В США оценят возможность отмены пошлин на арматуру из Белоруссии и других стран

Также речь идет об Индонезии, Китае, Латвии, Молдавии, Польше и Украине

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Федеральная Комиссия США по международной торговле намерена провести регулярную оценку того, будет ли нанесен ущерб американской стороне в случае отмены антидемпинговых пошлин на стальную арматуру из Белоруссии, Индонезии, Китая, Латвии, Молдавии, Польши и Украины.

Как следует из уведомления, размещенного в Федеральном реестре (сборнике официальных документов правительства США), комиссия намерена "оценить, приведет ли, вероятнее всего, отмена антидемпинговых пошлин на стальную бетонную арматуру из Белоруссии, Индонезии, Китая, Латвии, Молдавии, Польши и Украины к продолжению или повторению нанесения материального ущерба в обозримом будущем". "График проведения обзоров будет составлен и объявлен позднее", - отмечается в сообщении.

Эти антидемпинговые пошлины ранее были введены США. Обзоры для оценки целесообразности их отмены власти США проводят примерно каждые пять лет.