Мосбиржа ведет подготовку семи-восьми новых IPO

Точные сроки размещений зависят от рыночной конъюнктуры, сообщила директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Московская биржа в моменте производит подготовку семи-восьми сделок IPO (первичного публичного размещения акций). Об этом сообщила журналистам директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова в кулуарах Российского форума финансового рынка АКРА.

"Сейчас [производится подготовка] порядка семи-восьми сделок в моменте", - сказала она, не исключив, что эти эмитенты могут выйти на рынок в первой половине 2024 года. Точные сроки размещений зависят от рыночной конъюнктуры.

Ранее управляющий директор торговой площадки Владимир Крекотень заявлял, что в 2024 году провести первичное (IPO) и вторичное (SPO) размещения ценных бумаг на Московской бирже могут около 20 компаний.