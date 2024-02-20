Кирби: новый пакет санкций США против РФ увязан со смертью Навального и годовщиной СВО

Администрация Соединенных Штатов объявит о нем 23 февраля

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Очередной пакет антироссийских рестрикций, о котором администрация Соединенных Штатов объявит в пятницу, 23 февраля, будет увязан не только со смертью Алексея Навального, но и с годовщиной СВО на Украине. Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"По указанию президента [США Джо] Байдена в пятницу на этой неделе мы объявим о введении крупного пакета санкций, чтобы призвать Россию к ответу за то, что случилось с Навальным, а также, откровенно говоря, за все ее действия в ходе <...> [конфликта на Украине], который длится уже два года", - сказал Кирби.

По его словам, пакет санкций, содержащий меры, связанные с украинским конфликтом, "был дополнен отдельными санкциями в связи с Навальным и его смертью". "Это, к сожалению, максимум деталей, в которые я могу сейчас вдаваться", - отметил Кирби.