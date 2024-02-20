Источники: в России обсуждают введение экспортных пошлин на уголь

По данным одного из источников в отрасли, рассматривается возможность введения пошлины, привязанной к курсу рубля

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ведомства РФ вновь обсуждают возможность введения экспортных пошлин на уголь, сообщили ТАСС три источника в отрасли.

"Такая мера изучается", - сказал один из них. По словам одного из источников, рассматривается возможность введения пошлины, привязанной к курсу рубля, то есть пошлина будет применяться только при превышении им определенного уровня.

ТАСС направил запрос в Минфин.

Осенью 2023 года уголь вместе с рядом других товаров попал под гибкую экспортную экспортную пошлину в размере 4-7% в зависимости от курса рубля. С начала 2024 года экспортная пошлина для угля была отменена.

В начале февраля издание "Коммерсантъ" сообщало, что правительство РФ изучает предложение Минфина об установлении плоской надбавки к ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в объеме 380 рублей за тонну с 1 апреля и до конца 2024 года. Механизм временного увеличения НДПИ использовался в 2023 году, когда с 1 января по 31 марта была введена повышенная ставка в размере 380 рублей для антрацита, коксующегося и энергетического угля. Это принесло в бюджет 30 млрд рублей.