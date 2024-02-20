Путин может предложить Саудовской Аравии и ОАЭ проект по превращению пустынь в черноземы

Президент РФ отметил, что эти проекты не должны превратиться в финансовую пирамиду

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может предложить Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) проект по превращению пустынь в черноземы, который поступил через крауд-платформу на форум "Сильные идеи для нового времени". Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании форума.

"По поводу того, чтобы пустыни превращать в черноземы. Разумеется, я буду продолжать контакты и с Саудовской Аравией, и с Эмиратами. У меня только большая просьба, чтобы эти проекты не превратились в финансовую пирамиду", - сказал президент РФ.

Форум проходит в Москве в Центре международной торговли 19-20 февраля. Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор - ВЭБ.РФ. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.