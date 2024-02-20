Фицо: Словакия будет против продления беспошлинного ввоза в ЕС сельхозпродукции с Украины

Беспошлинный ввоз хотят продлить до 5 июня 2025 года

БРАТИСЛАВА, 20 февраля. /ТАСС/. Словакия на предстоящей в среду, 21 февраля, встрече послов ЕС, где должно пройти голосование по предложению Еврокомиссии (ЕК) продлить на год, до 5 июня 2025 года, беспошлинный ввоз в сообщество сельхозпродукции с Украины, выступит против, если не будут учтены замечания, гарантирующие защиту интересов словацких аграриев. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Я даю четкое распоряжение нашим представителям, которые завтра будут голосовать [по предложению ЕК] от имени Словакии. Если не пройдут наши замечания, [гарантирующие] защиту словацких аграриев, то мы не сможем поддержать предложение ЕК. Верю, что такое же мнение будет у Венгрии, Польши, Румынии и Болгарии. Так выглядит суверенная словацкая внешняя политика", - написал Фицо.

Он подчеркнул, что "полная либерализация торговли" наносит значительный ущерб странам ЕС, соседствующим с Украиной. Необходимо, в частности, обеспечить защиту европейского рынка при ввозе зерна и меда с Украины. Между тем, по словам премьера, ЕК и многие государства - члены сообщества "глухи и слепы" к этим нуждам государств, расположенных в восточной части ЕС. "В святой борьбе с Россией разрешено все, даже если бы словацкие аграрии должны были околеть во имя украинских интересов", - написал Фицо.