Часть подлежащих ликвидации после выработки шахт ЛНР планируют передать инвесторам

Это позволит повысить уровень зарплат работников, модернизировать системы безопасности и восстановить парк оборудования

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Часть шахт Луганской Народной Республики (ЛНР), подлежащих ликвидации после выработки, будет передана инвесторам после получения соответствующих разрешений. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник на заседании комиссии Госсовета по энергетике.

"На ряд шахт второй и третьей групп и вспомогательных производств инвесторами в феврале 2024 года дополнительно поданы заявки для того, чтобы эти объекты взять в аренду и в общем-то стать их инвесторами, <...> которые сейчас проходят процедуру согласования заявки. Я имею в виду, на территориальном и региональном уровне", - сказал он.

Речь идет о шахтах, которые предполагается закрыть после выработки оставшихся разведанных запасов либо в ближайшее время. По словам Пасечника, передача шахт инвесторам позволит повысить уровень зарплат работников, модернизировать системы безопасности и восстановить парк оборудования. При этом регион сохранит контроль над работой шахт и смежных предприятий.

Кроме того, в 2024 году особое внимание планируется уделить строительству водоотливов, чтобы избежать риска подтопления городов, добавил глава республики.

Угольная отрасль ЛНР представлена двумя крупными предприятиями - компанией "Восток-уголь" и Главным управлением реструктуризации шахт. Общее число сотрудников - около 15,35 тыс., включая 3,5 тыс. мобилизованных. Всего в республике работают 69 шахт и фабрик. За 2023 год в ЛНР было добыто 1,8 млн тонн угля. Кроме того, в регионе работают малые частные угольные предприятия, которым на момент вхождения ЛНР в состав РФ было выдано 113 лицензий.