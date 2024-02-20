Лавров: РФ и Венесуэла будут наращивать сотрудничество по мирному атому и нефтедобыче

По словам главы МИД России, у двух стран единое мнение о том, что работа по этим направлениям способствует повышению устойчивости их национальных экономик и укреплению технологического суверенитета

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Россия и Венесуэла условились наращивать темпы и объемы сотрудничества в сфере использования мирного атома, а также в области нефтедобычи. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

"Мы уделили большое внимание расширению торгово-экономического взаимодействия. Здесь много возможностей. Центральную роль отводим межправительственной торгово-экономической российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. Ее 18-е заседание состоялось в октябре прошлого года в Москве, там были намечены весьма перспективные направления нашего сотрудничества, включая расширение взаимодействия в области нефтедобычи, разработке газовых месторождений, в сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике, освоении космического пространства, в сфере информационно-коммуникационных технологий и инноваций", - указал он.

"Перспективным также является направление по мирному использованию атомной энергии, о котором мы сегодня тоже говорили. Условились наращивать и темпы, и объемы сотрудничества по всем этим направлениям", - добавил министр.

По словам Лаврова, у РФ и Венесуэлы единое мнение о том, что работа по этим направлениям способствует повышению устойчивости национальных экономик и укреплению технологического суверенитета двух стран. "Мы готовы делиться тем опытом, который мы за последние годы накопили с нашими венесуэльскими друзьями", - добавил глава российского дипведомства.

Кроме того, министр отметил, что Москва и Каракас также активизируют культурно-гуманитарные обмены. "У венесуэльцев повышенный интерес к обучению в Российской Федерации. В этой связи с прошлого учебного года мы вдвое увеличили квоту стипендий, которые выделяются Венесуэле, до 200 мест, и эту квоту сохраним и на предстоящий академический год", - подчеркнул Лавров.