Объем инвестиций в башкирско-белорусский кластер составит 100 млрд рублей к 2030 году

В число проектов будущего кластера вошли совместный центр компетенций по развитию электротранспорта и сервисного центра по ремонту и обслуживанию техники

УФА, 20 февраля. /ТАСС/. Инвестиции в создаваемый в Башкирии "Башкирско-белорусский индустриально-инвестиционный кластер" составят 100 млрд рублей к 2030 году, сообщил журналистам премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

"Опираясь на возрастающий интерес белорусских партнеров, пришли к решению о более тесной интеграции. Планируем строительство пяти индустриальных парков и инфраструктуру под индивидуальные запросы инвестора. Объем инвестиций в создаваемый кластер составит 100 млрд рублей к 2030 году", - сказал Назаров.

В число проектов будущего кластера вошли совместный центр компетенций по развитию электротранспорта и сервисного центра по ремонту и обслуживанию техники, проект Уфимского трамвайно-троллейбусного и Минского автомобильного заводов, производство аккумуляторов. Уже запущено и функционирует предприятие по производству машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна "Амкодор-Агидель", ведется строительство завода по производству дорожно-строительной техники "Амкодор-Алга", а также прорабатывается мега-проект "Амкодор-Башкортостан".

В феврале на форуме "Беларусь - Башкортостан", который открыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в Минске, представители сторон подписали более 10 соглашений о сотрудничестве в сферах туризма, энергетики, спорта, машиностроения, культуры, образования, инвестиций. В их числе календарь совместных мероприятий Республики Башкортостан и Белоруссии на 2024 год, соглашение о сотрудничестве между правительством Башкирии и группой компаний "1AK-Group" и соглашение об инвестиционных намерениях между правительством Республики Башкортостан и компанией "Амкодор".