Украина попросила у союзников $1,5 млрд на производство беспилотников

Замминистра обороны страны Екатерина Черногоренко призвала "партнеров инвестировать в самые эффективные исследования и разработку дронов"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Украины просят страны Запада инвестировать $1,5 млрд в производство на ее территории беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

"Мы ищем возможность привлечь $1,5 млрд в производство БПЛА на Украине. Призываем партнеров инвестировать в самые эффективные исследования и разработку дронов", - сказала она на встрече с военными атташе посольств западных стран на Украине.

Ранее руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская сообщила, что вооруженные силы страны будут вынуждены отступить, если власти не найдут способ наладить на Украине сборку ударных беспилотников. Она отметила, что львиная доля украинской техники уничтожается именно российскими ударными дронами, производство которых активно развивается. В то же время Берлинская подчеркнула, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах создать в стране в 2024 году 1 млн беспилотников касается лишь "самых простых FPV-дронов". В начале этого года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал граждан страны принять участие в проекте по самостоятельной сборке FPV-дронов на дому.

В январе агентство Bloomberg со ссылкой на министра обороны Латвии Андриса Спрудса сообщило, что балтийская республика собрала коалицию почти из 20 стран, чтобы обеспечить Украину тысячами новых беспилотников. Позднее Минобороны Украины информировало, что по итогам заседания контактной группы содействия Украине в Рамштайне, которое прошло 14 февраля, официально запущена работа коалиции по производству дронов, к которой присоединились восемь стран - Великобритания, Германия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Эстония.