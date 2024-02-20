Путину понравилась идея продвигать товары из РФ через китайских блогеров

Президенту России предложили организовать фестиваль, на котором популярным блогерам из КНР представили бы российскую продукцию и интересные туристические маршруты

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею пригласить в Россию китайских блогеров для продвижения отечественных товаров.

Такое предложение прозвучало на выставке, проходящей в рамках форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Юй Вэй, который занимается продвижением российских брендов в Китае, рассказал об особенностях такой дистрибуции. По его словам, в основном товары из РФ продаются на приграничных территориях, однако через блогеров можно было бы рекламировать их на территории всего Китая.

С учетом этого Путину предложили организовать в России (например, на Красной площади) фестиваль, на котором популярным блогерам из КНР представили бы российскую продукцию и интересные туристические маршруты. "Сама по себе идея замечательная", - отреагировал глава российского государства.