В Дагестане отремонтируют и построят 16 модульных отделений почтовой связи в 2024 году

Минцифры России также возобновило финансирование создания IT-инфраструктуры в 46 школах

МАХАЧКАЛА, 20 февраля. /ТАСС/. Власти в Дагестане обновят и построят в 2024 году 16 модульных отделений почтовой связи. Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития республики Юрий Гамзатов.

"В этом году запланирована реконструкция 4 существующих отделений и ввод в эксплуатацию 12 модульных отделений почтовой связи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дополнительно Минцифры России возобновило финансирование создания IT-инфраструктуры в 46 школах Республики Дагестан. "В рамках национального проекта "Информационная инфраструктура" на эти цели из федерального бюджета выделят 85 млн рублей. Таким образом, широкополосным доступом будет покрыто 1 972 учебных класса в указанных образовательных учреждениях", - добавил Гамзатов.