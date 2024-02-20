Путин разрешил сделки с акциями АО "Полиметалл"

Президент РФ также разрешил совершение сделок с долями в уставном капитале ООО "Тасеевское"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин специальным решением разрешил сделки с акциями АО "Полиметалл", следует из распоряжения от 20 февраля.

Также разрешено совершение сделок с долями в уставном капитале ООО "Тасеевское".

"Разрешить совершение сделок (операций) с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Тасеевское" и акциями акционерного общества "Полиметалл", - говорится в распоряжении. 19 февраля "Полиметалл" сообщил, что заключил соглашение о продаже российского бизнеса компании, исходя из оценки $3,69 млрд. Покупателем выступает АО "Мангазея плюс" - структура компании "Мангазея майнинг". Компания ожидает, что сделка будет закрыта до конца марта 2024 года.