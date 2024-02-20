Пулково ожидает в 2024 году 20,6 млн пассажиров

При этом показатели внутрироссийских перевозок существенно не изменятся

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Пулково в этом году прогнозирует дальнейший рост пассажиропотока - с 20,4 млн в 2023 году он должен увеличиться до 20,6 млн. При этом показатели внутрироссийских перевозок существенно не изменятся, в части дальнейшего роста драйвером могут стать международные перевозки, сообщил журналистам генеральный директор "Воздушных ворот северной столицы" Леонид Сергеев.

"Ожидаем в этом году 20,6 млн пассажиров. Мы прогнозируем, что показатели российского сегмента останутся неизменными. При этом большим естественным потенциалом на сегодня обладают международные направления", - рассказал Сергеев.

Он пояснил, что для раскрытия потенциала международных авиаперевозок на Северо-Западе важно решить ряд задач - прежде всего в части упрощения доступа на российский рынок зарубежных перевозчиков (сейчас действуют принципы паритетности российских и иностранных компаний на направлениях), а также смягчения визовой политики в отношении дружественных стран.

Кроме того, важно решить вопросы платежных систем для иностранцев, учитывая санкционные ограничения и законодательно установленные пределы на перемещение наличной валюты. Здесь необходимо создать финансовый продукт, который позволил бы рассчитываться иностранным туристам по карте без существенных проблем, подчеркнул Сергеев.

По итогам 2023 года петербургский аэропорт Пулково обслужил 20,4 млн пассажиров, побив тем самым свой главный допандемийный рекорд 2019 года. Этот показатель позволил Пулково занять второе место среди авиагаваней России, опередив московское Домодедово.