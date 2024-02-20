Салливан заявил, что США введут санкции против некоторых элементов ОПК РФ

Ограничения также затронут источники доходов России, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов введет 23 февраля санкции против оборонно-промышленного комплекса РФ, а также источников доходов российской экономики. Об этом сообщил журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Очередной пакет санкций затронет "целый ряд различных элементов российского ОПК и источников доходов российской экономики, которые питают военную машину России", приводит его слова телеканал Scripps News.

По версии Салливана, рестрикции будут направлены на "значительный спектр целей, которые [США] последовательно и усердно выявляли, чтобы продолжать навязывать издержки за то, что Россия сделала с [Алексеем] Навальным и за то, что она сделала с Украиной".

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил журналистам, что очередной пакет антироссийских рестрикций, о котором администрация Соединенных Штатов объявит в пятницу, 23 февраля, будет увязан не только со смертью Навального, но и с годовщиной СВО на Украине. По его словам, пакет санкций, содержащий меры, связанные с украинским конфликтом, "был дополнен отдельными санкциями в связи с Навальным и его смертью".