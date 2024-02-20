Клиенты Wildberries столкнулись с проблемами при операциях с картами Mastercard

В пресс-службе онлайн-ретейлера сообщили агентству, что IT-специалисты делают все возможное для нормализации работы с картами

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Клиенты Wildberries во вторник столкнулись с проблемами при совершении операций с картами Mastercard, в этом убедился и корреспондент ТАСС. В пресс-службе онлайн-ретейлера сообщили агентству, что IT-специалисты делают все возможное для нормализации работы с картами.

Во вторник клиенты Wildberries сообщали о сложностях с картами Mastercard: карты отвязывались от личного кабинета и не добавлялись обратно. "20 февраля в информационной системе Wildberries зафиксированы неудачные попытки клиентов по привязке карт Mastercard к личному кабинету или оплате онлайн", - сообщили ТАСС в компании.

В онлайн-ретейлере указали, что на данный момент по-прежнему есть возможность оплатить заказ на Wildberries с помощью WB Кошелька, картой "Мир", СБП или Sber Pay.

"IT-специалисты компании делают все возможное, чтобы как можно скорее нормализовать работу с картами Mastercard. О восстановлении возможности оплаты с помощью Mastercard сообщим дополнительно", - указали в пресс-службе.

В существовании проблемы убедился и корреспондент ТАСС. После попытки привязать карту Mastercard к способам платежей в аккаунте приложение выдавало сообщение "Привязка карты отклонена. Привяжите счет в СБП, пополните кошелек WB или добавьте карту другого банка".