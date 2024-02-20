Дениса Гуляева уволили с поста замглавы Росалкогольтабакконтроля по его просьбе

Он занимал этот пост с февраля 2022 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя Росалкогольтабакконтроля Дениса Гуляева по его желанию. Об этом говорится в распоряжении главы российского правительства, опубликованном на портале правовой информации.

"Освободить Гуляева Дениса Рафисовича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по его просьбе", - говорится в документе.

Гуляев был назначен заместителем руководителя Росалкогольтабакконтроля в феврале 2022 года.

С 2010 по 2016 год Гуляев работал в Росалкогольрегулировании. В то время это ведомство возглавлял Игорь Чуян, который был снят с должности в 2018 году. Тогда он занимал должность начальника административного управления. Однако потом он уволился по собственному желанию и перешел на работу в администрацию Псковской области.

Как отмечается в публикациях ряда СМИ, родственники чиновника владеют дорогостоящей зарубежной недвижимостью и элитными автомобилями в Испании, а сам Гуляев имеет зарубежные счета.