Россия в 2024 году может экспортировать до 70 млн тонн зерна

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Экспорт российского зерна по итогам 2024 года может составить до 70 млн тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Рассчитываем, что в 2024 году экспорт будет не меньше, чем в 2023 году, в том числе зерна мы планируем за рубеж в этом году поставить до 70 млн тонн", - сказал Патрушев.

"В целом посевная площадь в 2024 году увеличена на 300 тыс. га, и мы должны достичь цифры в 84,5 млн га. Это будет наша посевная площадь по итогам года", - добавил министр.

Он также рассказал, что российские аграрии обеспечены всеми необходимыми средствами производства для проведения весенних полевых работ. "Планируем, что у нас посевная должна пройти штатно", - отметил Патрушев.

В конце ноября прошлого года глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев сообщал, что Россия по итогам текущего сезона может экспортировать более 65 млн тонн зерна.