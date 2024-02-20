Путин потребовал от Минсельхоза не забывать про "социалку на селе"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что нельзя забывать про развитие социальной сферы на сельских территориях.

"И про социалку на селе, конечно, нельзя забывать. Жилье, дома культуры, школы, здравоохранение", - указал он на встрече с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым.

Министр пообещал, что эта сфера не останется без внимания. "Это все укладывается в нашу госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий. На нее у нас тоже в этом году достаточно большой объем средств [предусмотрен]: порядка 70 млрд рублей, думаю, мы направим", - доложил Патрушев.

На что Путин отреагировал: "Отлично!".