Путин поблагодарил Минсельхоз РФ за гуманитарные поставки зерна в Африку

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил Минсельхоз за успешный старт сельскохозяйственных работ в этом году и за организацию бесплатных поставок зерна в беднейшие страны Африки.

"Хочу вас поблагодарить, всех коллег, которые такие результаты дают по году. И вот старт хороший уже в этом году по сельхозработам. Ну и [благодарю] за реализацию гуманитарной помощи нашим друзьям в Африке", - сказал он на встрече с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.

В беседе министр представил Путину подробный доклад по всем направлениям работы.