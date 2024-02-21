Товарооборот Японии и РФ в январе упал на 45,2%

Показатель составил $676,1 млн

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Товарооборот России и Японии упал в январе на 45,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 101,403 млрд иен (около $676,1 млн). Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных японским Минфином статистических данных.

Импорт из России, на который приходится более 80% товарооборота, упал на 38,9%. В первую очередь это связано с сокращением объемов импорта сжиженного природного газа (СПГ) на 7,2%, угля - на 90,7%. На энергоресурсы приходится более 75% всего импорта Японии из России.

Экспорт в Россию, на который приходится менее 20% товарооборота, упал на 65,8%. Это вызвано главным образом сокращением поставок в Россию легковых автомобилей на 33%. Именно на эту категорию приходится более 60% всего экспорта Японии в Россию.