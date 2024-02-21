Сотрудник Банка Китая назвал слухами информацию о якобы прекращении приема платежей из РФ

По словам работника службы, занимающейся обслуживанием международных операций, если бы было такое уведомление, то кредитная организация заблаговременно предупредила бы клиентов

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Банк Китая не прекращал принимать платежи из России, а появившуюся об этом информацию можно считать слухами. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил сотрудник указанной финансовой организации.

"Не беспокойтесь. Если бы было такое большое уведомление, мы бы заблаговременно и с самого начала проинформировали вас", - заявил работник службы, занимающейся обслуживанием международных операций, отвечая по телефону на вопрос, следует ли верить появившейся в интернете и в СМИ информации о том, что Банк Китая прекратил принимать платежи из РФ.

Как уточнил собеседник, он не получал подобных указаний, следовательно, информацию о "прекращении обслуживания" можно считать "слухами, распространяемыми в интернете".

Ранее российские СМИ сообщили, что три ведущих китайских финансовых организации - Промышленно-торговый банк Китая, Китайский строительный банк и Банк Китая - перестали принимать некоторые платежи из РФ, якобы опасаясь вторичных санкций Запада.