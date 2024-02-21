"Ъ": "Мегамаркет" снял с продажи пропагандирующие ЛГБТ книги

Как сообщает газета, перечень книг был сформирован еще в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Маркетплейс "Мегамаркет" подтвердил изъятие из продажи книг, которые указаны в списке ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Как сообщает газета, перечень книг был сформирован еще в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

"Указанный список книг действительно существует - он был еще в декабре 2022 года собран по инициативе АКИТ всеми участниками книжного рынка в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ в интернете, СМИ, книгах и других источниках. "Мегамаркет" принимал участие в обсуждении и подготовке списка и так же, как и все участники рынка, скрыл товары со своей витрины",- сообщили газете в пресс-службе "Мегамаркета".

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии, а также о крупных штрафах за такую пропаганду.