В Якутии почти в 20 школах запустят проект инициативного бюджетирования

На эти цели направят 6 млн рублей

ЯКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Проект инициативного бюджетирования охватит в 2024 году в Якутии почти 20 школ в различных районах республики, сообщили в ТАСС пресс-службе регионального Минфина.

В 2023 году Якутия вошла в число регионов, где запустили проект школьного инициативного бюджетирования, для содействия в его внедрении в Якутске побывали эксперты Научно-исследовательского финансового института Минфина России. Они провели обучающие мероприятия для пилотных образовательных организаций.

"В 2023 году в пилотном проекте приняли участие 10 школ городских округов Якутска и Жатай. На 2024 год в бюджете республики заложено вдвое больше средств - 6 млн рублей. Соответственно количество участников увеличилось практически вдвое - до 19", - сообщили в министерстве.

Правительство Якутии в феврале приняло постановление с перечнем вошедших в проект образовательных организаций. В нем перечислены организации на территории городских округов Якутска и Жатая, также Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Нерюнгринского, Хангаласского и Чурапчинского районов. Сумма, выделяемая из госбюджета республики на каждую школу, составляет 300 тыс. рублей.

Идея инициативного бюджетирования в школах заключается в том, чтобы школьное сообщество самостоятельно принимало решение о запуске проектов по благоустройству, бизнес-идей, расширении факультативных учебных программ или просто о закупках в рамках заранее установленной доли бюджета школы.

Как добавили в министерстве, в 2024 году республика в пилотном режиме запустит студенческое инициативное бюджетирование на базе Якутского финансово-экономического колледжа имени И. И. Фадеева. На эти цели выделят 300 тыс. рублей из государственного бюджета региона.