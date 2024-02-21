Центробанк отозвал лицензию у Киви банка

По данным регулятора, компания систематически нарушала законодательство по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Банк России приказом от 21 февраля 2024 года отозвал у кредитной организации Киви банк лицензию на осуществление банковских операций. Это первый случай за почти два года, сообщается на сайте регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Киви банк", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Киви банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций, следует из сообщения регулятора.

"Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений", - отмечает ЦБ.

Также, по данным Центробанка, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Кроме того, банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ЦБ направил в правоохранительные органы информацию об операциях Киви банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, добавил регулятор.

Прекращение деятельности Киви банка не окажет существенного влияния на возможности граждан и юрлиц осуществлять расчеты и переводы.

Выплаты вкладчикам

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет страховые выплаты вкладчикам лишившегося лицензии Киви банка не позднее 6 марта 2024 года, сообщило АСВ.

"Агентство начнет выплаты не позднее 6 марта 2024 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения банка, а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения, - отмечается в сообщении. - Для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 27 февраля 2024 года".

Период ликвидации Киви банка составит не менее года, вкладчики кредитной организации могут подать заявление о выплате страхового возмещения на протяжении всего этого времени.

"По данным отчетности банка на 1 января 2024 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 4,6 млрд руб. Требования вкладчиков к банку, превышающие страховое возмещение, будут удовлетворяться в соответствии с установленным законодательством порядком в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка", - сообщили в АСВ.