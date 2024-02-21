Бжания заявил о намерении привлекать иностранные инвестиции в энергоотрасль Абхазии

Для работы в безаварийном режиме необходимы существенные средства, которых у государства нет, отметил президент республики

СУХУМ, 21 февраля. /ТАСС/. Руководство Абхазии, понимая важность энергетической отрасли страны, будет вести переговоры с целью привлечения инвестиций в отрасль, поскольку для работы в безаварийном режиме необходимы существенные средства, которых у государства нет. Об этом сказал в интервью ТАСС президент Абхазии Аслан Бжания.

"Руководство Абхазии отчетливо понимает, насколько важна электроэнергетическая отрасль. Для того, чтобы эта отрасль работала в безаварийном режиме, в нее необходимо инвестировать существенные средства, а их у нашего государства нет. Мы ведем переговоры, и будем вести переговоры с целью привлечения зарубежных инвестиций в отрасль", - сказал Бжания.

Президент Абхазии признал, что в стране существуют проблемы в электроэнергетике и отметил, что с 9 февраля Абхазия получила контракт от российской стороны на "некоторый объем электроэнергии" на безвозмездной основе. "Понятно, что так не может быть бесконечно долго, и нужно принимать меры по восстановлению своих собственных источников энергии", - сказал Бжания.

Вместе с этим в Абхазии с 2022 года начали повышать тариф на электроэнергию (тариф не повышался с 2009 года и был всего 40 копеек за 1 кВт·ч). "В этой цене было больше политики, чем экономики: лоббировалась идея, что якобы за свет платить необязательно, но это не соответствует реальности, поэтому мы сегодня вынуждены повышать тариф и довести его до экономически обоснованного. Все это будет делаться поэтапно. <…> Энергетика, электроэнергия в домах - такой же товар, как бензин, как связь, и за нее надо платить, но в данном случае мы исходим из возможностей нашего населения, и все свои шаги корректируем с учетом их экономических возможностей", - сказал Бжания.

Параллельно Абхазия ведет переговоры с руководством России по газификации республики. "Структура при "Газпроме" подготовила схему газификации, и указала в ней точки подключения для нас, точки, где могут быть размещены станции по выработке электроэнергии на основе газа. Теперь весь этот план необходимо перевести в практическую плоскость", - сказал Бжания. Он отметил, что, учитывая исключительную важность энергетического направления, в Абхазии создано министерство энергетики и транспорта, и выразил надежду на эффективность его работы.

Единственной электростанцией, питающей сегодня Абхазию, является Ингурская ГЭС, однако в осенне-зимний период из-за падения уровня воды в плотине формируется энергодефицит. В этот период часть электроэнергии Абхазия получает из РФ. Ситуация усложняется тем, что в стране ежегодно растет объем потребления энергии. Так, в 2023 году, по данным РУП "Черноморэнерго", республика потребила порядка 2,6 млрд кВт·ч электроэнергии. Из них из ИнгурГЭС - 1 млрд 817 млн кВт·ч, по перетоку из РФ - 789 млн кВт·ч.