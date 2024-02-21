Генконсул РФ заявил о готовности компаний работать с Турцией по проекту истребителя Kaan

Конкретные аспекты необходимо обсуждать между компаниями, отметил Андрей Буравов

АНКАРА, 21 февраля. /ТАСС/. Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов сообщил, что российские компании готовы сотрудничать с турецкой стороной в реализации проекта истребителя пятого поколения Kaan. Таким образом он ответил на вопрос газеты Aydınlık относительно перспектив участия РФ в этой программе, обмена технологиями и совместного производства.

"В этом контексте мы также хотим развивать военно-техническое сотрудничество. Раньше с нашей стороны были предложения. Также велась работа на различных уровнях между нашими официальными учреждениями и компаниями, в том числе по вопросу совместной работы по этим самолетам. Наши соответствующие компании и подразделения заявляли, что готовы работать вместе. Но конечно, конкретные аспекты необходимо обсуждать между конкретными компаниями", - сказал генконсул.

Истребитель Kaan создается в Турции с 2017 года в рамках программы "Национальный боевой самолет". Планируется, что в 2028 году начнется его серийное производство. Власти Турции ранее заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и в перспективе заменит стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16.

Изначально первый полет турецкого истребителя планировался на конец декабря прошлого года, но был перенесен в связи с необходимостью проведения ряда наземных тестов.

Ранее посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил в эфире телеканала CNN Türk, что Киев принимает участие в разработке двигателя для Kaan, и что в перспективе его страна планирует закупать эти самолеты.