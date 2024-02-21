Прямые перелеты из Сочи в Актау возобновят в июне

Рейсы будут выполняться дважды в неделю

КРАСНОДАР, 21 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания SCAT с 4 июня возобновит регулярные полеты из Сочи в Актау Республики Казахстан, сообщили журналистам в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

"Старт регулярных рейсов из аэропорта Сочи запланирован на 4 июня 2024 года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам на Bombardier CRJ200 вместимостью 50 пассажирских мест", - говорится в сообщении.

Авиакомпания с 2015-го по 2019 год выполняла регулярные рейсы в Сочи из Астаны и Актау. Также ранее рейсы из Актау в Сочи выполнялись в зимнем сезоне 2022-2023 годов, а затем были приостановлены.

Актау - крупный промышленный город на западе Казахстана, он расположен на берегу Каспийского моря, в городе находится единственный морской порт в Казахстане.